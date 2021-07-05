صواريخ تضرب عين الأسد

تعرضت قاعدة عين الأسد بالعراق التي تتواجد فيها قوات أمريكية، إلى هجوم صاروخي وذكر مراسل RT، أن القاعدة تعرضت إلى القصف بأكثر من صاروخ، لكن وفقا للمعلومات الأولية، لا توجد هناك أية خسائر بشرية أو مادية.

وأضاف، أن مكان انطلاق الصواريخ كان من منطقة (هيت) في محافظة الأنبار. وقبل أيام تعرضت القاعدة لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، لم تتسبب بأي إصابات.

وفي وقت سابق أصدرت «تنسيقية المقاومة العراقية» بيانا أعلنت فيه تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق.