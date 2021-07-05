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مباحثات فرنسية ألمانية مع الصين.. إليكم أبرز ما تم التطرّق إليه

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 5 - يوليو - 2021 8:50 مساءً

أعلام ألمانيا وفرنسا والصين

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بحث الأطراف خلاله العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين.

وذكر المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أن ماكرو وميركل وشي تبادلوا وجهات النظر حول الحالة الراهنة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين، كما أنهم تناولوا مواضيع “التجارة الدولية وحماية المناخ والتنوع البيولوجي”.

وأضاف أن ميركل وماكرون دعوا إلى المضي قدما في تقليل انبعاثات الكربون وبذل جهود إضافية في مجال حماية التنوع البيولوجي في ضوء استضافة الصين هذا العام مؤتمرا دوليا حول هذا الموضوع.

ولفت إلى أن المحادثات تناولت أيضا محاربة جائحة وتوزيع اللقاحات على نطاق عالمي وكذلك بعض القضايا الدولية والإقليمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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