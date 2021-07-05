ارتداء الكمامة لن يكون إلزاميا في بريطانيا اعتبارا من هذا التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن وضع الكمامة للوقاية من فيروس كورونا لن يكون الزامياً في الأماكن العامة المغلقة في انجلترا اعتباراً من 19 يوليو (تموز) الحالي.

وقال جونسون في مؤتمر صحافي “سنضع حداً (…) للالزامية القانونية لوضع الكمامة”، معلناً أيضاً إنهاء إلزامية التباعد الاجتماعي في اجراءات تثير الجدل مع تفش جديد للوباء بسبب المتحورة “دلتا” الشديدة العدوى.

وكان من المقرر رفع تلك القيود في 21 يونيو، غير أن هذا الموعد أرجئ شهراً بسبب انتشار المتحوّرة “دلتا”، والتي باتت تمثل حالياً غالبية حالات الإصابة الجديدة في المملكة المتحدة.

وقالت الحكومة إن البيانات تشير إلى أن الحالات ستواصل الزيادة مع تخفيف القيود، غير أن برنامج التطعيم أدى إلى تراجع الضغط على المستشفيات وحالات الوفاة.

وقال جونسون، “اليوم سنُقدم الطريقة التي سنستعيد بها الحريات”.

وسجلت بريطانيا سابع أعلى رقم للوفيات في العالم جراء الإصابة بكوفيد-19 وواجه جونسون انتقادات لقراراته في ما يتعلق بتوقيت فترات الإغلاق الثلاثة التي طبقتها إنجلترا. غير أن الإقبال على التطعيم في بريطانيا كان كبيراً، إذ تلقى 86 في المئة من البالغين جرعة أولى وحصل 64 في المئة منهم على جرعتين حتى الأحد، وفقاً لبيانات الحكومة.

وتُلمّح الحكومة منذ أيام عدة إلى نيتها التخلي خصوصاً عن إلزامية وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، وهو نهج انتقده بشدة بعض الأكاديميين الذين يقدمون المشورة للحكومة.

ودعت الجمعية الطبية البريطانية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحكومة إلى الإبقاء على بعض القيود بسبب الزيادة “المقلقة” في عدد الإصابات التي باتت تقترب في الأيام الأخيرة من حدود 30 ألف إصابة يومية.

وأظهر إحصاء لوكالة “رويترز”، الاثنين الخامس من يوليو (تموز)، أن أكثر من 183.84 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة من الفيروس إلى أربعة ملايين و134287.