شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم في أحد المصانع بمدينة «كرج» غربي طهران (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أفادت وسائل إعلام محلية إيرانية، مساء اليوم الإثنين، باندلاع حريق ضخم في أحد المصانع بمدينة “كرج” غربي البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو دخانا كثيفا يغطي سماء المكان، إثر اشتعال النار في أحد المصانع، غربي العاصمة الإيرانية.

يأتي ذلك فيما أكدت منظمة المطافئ في طهران، وقوع الحريق لكنها لم تذكر الأسباب، فيما هرعت سيارات الإطفاء والدفاع المدني لموقع الحريق للمساعدة في عمليات الإطفاء.