شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم في أحد المصانع بمدينة «كرج» غربي طهران (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أفادت وسائل إعلام محلية إيرانية، مساء اليوم الإثنين، باندلاع حريق ضخم في أحد المصانع بمدينة “كرج” غربي البلاد.
وأظهرت مقاطع فيديو دخانا كثيفا يغطي سماء المكان، إثر اشتعال النار في أحد المصانع، غربي العاصمة الإيرانية.
يأتي ذلك فيما أكدت منظمة المطافئ في طهران، وقوع الحريق لكنها لم تذكر الأسباب، فيما هرعت سيارات الإطفاء والدفاع المدني لموقع الحريق للمساعدة في عمليات الإطفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق ضخم في أحد المصانع بمدينة «كرج» غربي طهران (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.