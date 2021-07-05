لإحلال السلام والتنمية.. 4 دول كبرى تتعهد بدعم السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت مجموعة "الرباعية" التي تضم السعودية والإمارات وأمريكا وبريطانيا، التعهد بدعم السودان لاستكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي.

وبحث ممثلون عن الدول الأربع خلال اجتماع بمنزل السفير السعودي بالخرطوم مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية في السودان.



وقالت "الرباعية" في بيان وصلت نسخة منه لـ"الخليج 365"، الإثنين، إن الاجتماع ثمن مخرجات تنفيذ اتفاق جوبا الذي شاركت فيه السعودية، والإمارات، وأمريكا، وبريطانيا.

وأقر الاجتماع، وفق البيان، تقديم الدعم للحكومة السودانية ودعم بعثة الأمم المتكاملة للمساعدة الانتقالية في البلاد "يونيتامس".

وأوضح البيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مخرجات مؤتمر باريس لدعم السودان، والتأكيد على الدور المهم لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ودعم الدول في تخفيف الديون على الخرطوم.

وشدد البيان على أن الدول الأربع ساهمت بشكل ملحوظ في مؤتمر باريس لتمكين السودان من المضي قدما إلى الأمام، واستعادة مكانته الدولية، ودعم حكومة الخرطوم لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب السوداني.

وأكد الاجتماع الالتزام بمواصلة العمل لتحقيق سلام دائم في السودان، والاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاحات وتقديم المساعدات للخرطوم.

وشدد على أهمية قيادة السودان لعملية سلام عادلة وشاملة، وقالت الرباعية في بيانها "نؤكد على تقديرنا في خطوات الحكومة الانتقالية من أجل تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والعمل معها لتحقيق السلام".

وأعلنت الدول الأربع استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان "يونيتامس".

وفي هذا الإطار، أعلنت السعودية عن تقديم مليون دولار للبعثة، لتمكينها من تفعيل البرامج الخاصة بها، ودعم العملية الانتقالية السياسية، وتنفيذ اتفاقيات السلام، وبناء السلام، وحماية المدنيين، وسيادة القانون، وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنمائية، وتنسيق المساعدات الإنسانية.

وأكدت هذه الدول ثقتها من خلال الدعم المناسب، بأن البعثة الأممية "يونيتامس" ستفي بولايتها في دعم الحكومة السودانية في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

ودخلت "يونيتامس" السودان مطلع العام الجاري بتفويض من الأمم المتحدة لدعم عملية الانتقال السياسي في البلاد، وهي بديلة لقوات حفظ السلام يوناميد التي انتهت ولايتها وخرجت من إقليم دارفور.