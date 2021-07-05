الصومال.. ترحيب دولي بالاتفاق على جدول زمنى للانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحب المجتمع الدولي باتفاق حكومة الصومال ورؤساء الأقاليم الاتحادية على تحديد مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية وصولاً للرئاسية.

وأصدرت البعثات الدبلوماسية لدى الصومال، بيانا مشتركا وصلت ”الخليج 365” نسخة منه جاء فيه " نشيد برئيس الوزراء محمد حسين روبلي، ورؤساء الدول لمحادثاتهم البناءة، والأجواء الإيجابية التي سادت للمؤتمر التشاوري، تعد جزءًا من العلاقة مع أصحاب المصلحة وهو أمر أساسي لمزيد من التقدم في المسار الانتخابي".



وأكد البيان أن قادة الصومال اتخذوا قرارا هاما بشأن إصدار الجدول الزمني للانتخابات، معربا عن ترحيبه بقرار قادة الصومال تخفيض رسوم الترشح للبرلمانيات الصوماليات في الاستحقاقات القادمة.

ودعا البيان الجميع، بما في ذلك لجان إدارة الانتخابات إلى الوفاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم بكفاءة ودون تأخير، وقال "نحن على ثقة من أن عملية انتخابية سريعة وسلمية وشفافة ستساعد الصومال على العودة إلى طريق الاستقرار والازدهار".

ووقع البيان بعثات الاتحادين الأفريقي والأوروبي، والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وإيغاد، وأمريكا، وبريطانيا، وكندا، والصين، واليابان، و10 دول أوروبية، و6 دول أفريقية.

واتفق الفرقاء في الصومال على تحديد مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهري يوليو/تموز الجاري وأغسطس/أب المقبل، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.