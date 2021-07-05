شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة في ضيافة تنسيقية شباب الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم وزير الشباب والرياضه الدكتور أشرف صبحي للمشاركة فى صالون سياسي حول مشروع قانون نقل ملكية واستبدال الاراضي لصالح مراكز الشباب .

شارك فى الصالون، كلا من: وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى و الدكتور حازم عمر نائب محافظة قنا وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة غادة على عضو مجلس النواب والنائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب ومديرة الجلسة ومن أعضاء التنسيقية ، أحمد البشبيشي أمين سر لجنه الشباب والرياضة بالتنسيقية .

وحضر من وزارة الشباب، كلا من: المستشار محمد دياب نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة والمستشار طارق ابوزيد رئيس الاستئناف والمستشار القانوني للوزارة وأشرف صالح المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة .

وكان فى استقبال الحضور من وزارة الشباب، كلا من: أحمد صبرى ومحمد شلبى ومؤمن ممدوح اعضاء لجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية وإيمان طلعت أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو لجنة التنظيم.

ودار الحوار حول مشروع قانون نقل ملكية واستبدال الأراضى لصالح مركز الشباب، هذا إلي جانب مجموعة من المناقشات على هامش الصالون فى كل مايخص ملفات الشباب.