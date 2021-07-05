شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة النواب: حياة كريمة تعيد الأمل للريف ولها تأثير مباشر بتطوير مراكز الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الوفد البرلمانى من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، عدد من مراكز الشباب بمحافظة الشرقية، وذلك فى إطار زيارتها الميدانية لمحافظتى الدقهلية والشرقية.

واستمع الوفد لمطالب شباب قرية الحبش وقرية كفور نجم وكفر أبو الديب، وقال عمدة قرية كفور نجم لوفد البرلمان: "مبادرة حياة كريمة تعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للشعب المصرى خاصة أنها منحت الريف قبلة الحياة"، مناشدا الوفد بمساعدتهم فى انهاء إجراءات إحلال وتجديد نادى الحبش.

ومن جانبه، علق محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، قائلا:" حياة كريمة تعيد الأمل للريف المصرى وسيكون لها تأثير مباشر فى تطوير مراكز الشباب وحل مشكلات القرى المصرية"، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يسعى جاهدا لبناء دولة عصرية حديثة، وهذا البناء لا يأتى إلا ببناء إنسان متكامل ومنها مبادرة حياة كريمة التى تمثل جزءا رئيسا من المشروع الوطنى للرئيس من أجل بناء الإنسان وبناء دولة تليق بالمصريين".

فيما أكد الدكتور خالد بدوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقدم طلب الإحاطة، أن اللجنة حريصة على الاستماع لمطالب المواطنين وسرعة العمل على حلها.

وأوصى عضو التنسيقية بضرورة إعادة إنشاء نادى الابراهيمية خاصة أنه لم يتم تجديده منذ عام 1960، لافتا إلى أن نادى الابراهيمية ساهم فى وجود ابطال عديدة فى الألعاب الفردية، حققوا بطولات عالمية للرياضة المصرية.

فيما قال النائب درويش مرعى، أن مبادرة حياة كريمة بمثابة عودة الجسد للريف المصرى، الذى ظل مهملا لسنوات طويلة مشيدا بالمبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للشعب المصري.