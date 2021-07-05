شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: تنسيقية شباب الأحزاب تجربة من التجارب المصرية الفريدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تجربة من التجارب المصرية الفريدة، و تعبر عن رؤية القيادة السياسية، مضيفة أن الرئيس السيسى أولى الشباب والمرأة اهتماما بالغا منذ توليه مسئولية البلاد .

وأضاف أشرف صبحى، أنه سيعيد بالتواجد اليوم فى تنسيقية شباب الأحزاب وهم شباب واع ومثقف، مضيفا أنهم يعملون ويسيرون فى منحنى تطوير كبير ، وأنه فى عدد سنوات قليلة شهدت مصر انجازات غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى.

وتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة: " مراكز الشباب عصب حيوى موجود فى كل البيئات المصرية، و بالتالى لابد استكمال طريق التطوير ".

وكان صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، قد استضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحازم عمر نائب محافظ قنا والدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب وأحمد البشبيشي أمين سر لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة علي ممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية بشأن "ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية.

ويأتي الصالون بعد أن انتهت لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وضع مشروع القانون بهدف توسيع الخدمات الشبابية المقدمة في مراكز الشباب أو المنشآت الشبابية، وبسبب صغر مساحة مراكز الشباب ودخولها ضمن الحيز العمراني لبعض القرى والمدن وتقديمه إلى مجلس النواب تمهيدا لإحالته إلى اللجنة المختصة ومناقشته.