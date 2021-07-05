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خلاف بين جونسون وعمد المدن حول ارتداء الكمامة في المواصلات

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شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف بين جونسون وعمد المدن حول ارتداء الكمامة في المواصلات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث عمد أكبر المدن الإنجليزية في جميع أنحاء البلاد رئيس الوزرا ء البريطاني بوريس جونسون على منع المواطنين من ركوب وسائل النقل العام بدون ارتداء كمامات. وجاء هذا الطلب في الوقت الذي يتوقع فيه أن يؤكد جونسون اليوم الاثنين

أن ارتداء الكمامات لن يكون مطلوبا في العديد من المواقف بعد الـ19 من يوليو الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دان نوريس، عمدة غرب إنجلترا الذي ينتمي لحزب العمال المعارض، قوله إنه يرغب في الإبقاء على ارتداء الكمامات بشكل إلزامي حتى تبدأ الإصابات بكوفيد19- في التراجع.

وقال نوريس في مقابلة إن "العديد من الأشخاص لا يزالون يشعرون بالقلق إزاء السفر في وسائل النقل العام ونحتاج إلى إعادة المواطنين إلى حياتهم الطبيعية: الطبيعية تعني ركوب وسائل النقل العام.. نحتاج إلى التزام الحذر".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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