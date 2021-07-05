شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يطالب مجلس الأمن بوضع سد النهضة تحت المراقبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الري السوداني بروفسيور ياسر عباس أن ملف سد النهضة أصبح يهدد السلم والأمن الإقليميين، داعيًا مجلس الأمن للنظر في مطالب السودان . وأفاد عباس خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بالخرطوم أن بلاده قبلت الوساطة الدولية، مبينًا أن مجلس الأمن سيبحث أزمة سد النهضة تحت بند المادة الـسادسة. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوفد السوداني المفاوض عمر الفاروق من جانبه، أن السودان لم يعترض على حق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق قانوني ونهائي وملزم بخصوص سد النهضة يؤدي إلى استقرار المنطقة, مطالبًا مجلس الأمن بأن يضع ملف سد النهضة تحت المراقبة والتقارير الدورية كل ستة أشهر من أجل الوصول إلى بر الأمان في هذا الملف.