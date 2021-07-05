الكهرباء: هنالك هجمات إرهابية وإعلامية لتخريب جهد الوزارة

بغداد - ياسين صفوان - أكدت وزارة الكهرباء، الاثنين، أن هنالك هجمات إرهابية وإعلامية لتخريب جهد الكهرباء، فيما أكدت أن وزيرها ماجد حنتوش قدم استقالته بعد تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة احمد العبادي في حديث لبرنامج "خارج الصندوق" الذي تبثه السومرية، إن "هنالك هجمات ارهابية واعلامية لتخريب جهد الكهرباء وحاولنا جاهدين ان ننأنى بنفسنا من اي تداعيات او تجاذبات سياسية".

وأضاف أن "ملف الكهرباء فيه كل التداعيات التي يتحدث عنها الشعب العراقي"، مشيراً الى أن "الوزير قدم استقالته بعد تغريدة السيد مقتدى الصدر بخصوص الكهرباء".