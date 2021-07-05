راموس يقترب بقوة من نادٍ فرنسي

وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن راموس وإدارة بي إس جي توصلا لاتفاق في الساعات الأخيرة، وسيصبح المدافع الإسباني المخضرم لاعبا في الفريق الباريسي إذا اجتاز الفحوصات الطبية، غدا الثلاثاء.

وأشارت إلى أن الدفاع الباريسي سيحظى بمدافع صاحب خبرات عريضة، وتاريخ حافل من الإنجازات مع ناديه ومنتخب بلده، ومتعطش لمزيد من الإنجازات، إلا أن الجانب السلبي الوحيد هو أن راموس يعاني من مشاكل بدنية لكثرة إصاباته في الموسم الماضي.



وذكرت أن التعاقد مع سيرجيو راموس سيدفع النادي الباريسي للاستغناء عن أحد مدافعيه عبدو ديالو أو تيلو كيرير.