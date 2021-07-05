انت الان تتابع خبر راموس يقترب بقوة من نادٍ فرنسي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-07-05 | 18:45
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اقترب سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد السابق بقوة من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن راموس وإدارة بي إس جي توصلا لاتفاق في الساعات الأخيرة، وسيصبح المدافع الإسباني المخضرم لاعبا في الفريق الباريسي إذا اجتاز الفحوصات الطبية، غدا الثلاثاء.
وأشارت إلى أن الدفاع الباريسي سيحظى بمدافع صاحب خبرات عريضة، وتاريخ حافل من الإنجازات مع ناديه ومنتخب بلده، ومتعطش لمزيد من الإنجازات، إلا أن الجانب السلبي الوحيد هو أن راموس يعاني من مشاكل بدنية لكثرة إصاباته في الموسم الماضي.
وذكرت أن التعاقد مع سيرجيو راموس سيدفع النادي الباريسي للاستغناء عن أحد مدافعيه عبدو ديالو أو تيلو كيرير.
وأشارت إلى أن الدفاع الباريسي سيحظى بمدافع صاحب خبرات عريضة، وتاريخ حافل من الإنجازات مع ناديه ومنتخب بلده، ومتعطش لمزيد من الإنجازات، إلا أن الجانب السلبي الوحيد هو أن راموس يعاني من مشاكل بدنية لكثرة إصاباته في الموسم الماضي.
وذكرت أن التعاقد مع سيرجيو راموس سيدفع النادي الباريسي للاستغناء عن أحد مدافعيه عبدو ديالو أو تيلو كيرير.
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