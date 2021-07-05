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راموس يقترب بقوة من نادٍ فرنسي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-07-05 | 18:45

راموس يقترب بقوة من نادٍ فرنسي

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اقترب سيرجيو راموس، مدافع السابق بقوة من الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن راموس وإدارة بي إس جي توصلا لاتفاق في الساعات الأخيرة، وسيصبح المدافع الإسباني المخضرم لاعبا في الفريق الباريسي إذا اجتاز الفحوصات الطبية، غدا الثلاثاء.

وأشارت إلى أن الدفاع الباريسي سيحظى بمدافع صاحب خبرات عريضة، وتاريخ حافل من الإنجازات مع ناديه ومنتخب بلده، ومتعطش لمزيد من الإنجازات، إلا أن الجانب السلبي الوحيد هو أن راموس يعاني من مشاكل بدنية لكثرة إصاباته في الموسم الماضي.


وذكرت أن التعاقد مع سيرجيو راموس سيدفع النادي الباريسي للاستغناء عن أحد مدافعيه عبدو ديالو أو تيلو كيرير.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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