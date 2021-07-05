كورونا.. دولة عربية تواجه حالة وبائية صعبة جداً

وصرحت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العلمية التونسية لمجابهة كورونا، جليلة بن خليل، أن الحالة الوبائية اليوم في تونس صعبة جدا ولم تشهدها البلاد منذ مارس الماضي.

ويأتي ارتفاع الوفيات، وسط بطء عملية التطعيم في البلاد، على الرغم من التطمينات الحكومية بأن الأجهزة تعمل على استيراد اللقاحات.



وكشفت بن خليل أن نسبة إيجابية التحاليل مرتفعة وتتراوح بين 30 و50 بالمائة بمختلف جهات البلاد وعدد المصابين الوافدين على أقسام الاستعجالي في تزايد في انتظار الحصول على أسرة انعاش أو أوكسجين.

ولفتت بن خليل إلى أن السبب الرئيسي في بلوغ هذه الوضعية الخطيرة جدا هو عدم تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس كورونا، وخاصة ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وتفادي التجمعات.