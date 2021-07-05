"السيوف الثلاثة".. مناورات عسكرية مرتقبة بين أوكرانيا وأمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت أوكرانيا، الإثنين، أنها ستجري تدريبا عسكريا كبيرا في الجزء الغربي من البلاد في النصف الثاني من يوليو /تموز الجاري.

وأوضح الجيش الأوكراني أن التدريب سيتم مع الولايات المتحدة وبولندا وليتوانيا وهو الجولة الثانية من مناورات عسكرية تضم كييف وشركاء أجانب خلال شهر.



وسيشارك في تدريبات "السيوف الثلاثة-2021" أكثر من 1200 جندي وما يزيد على 200 مركبة قتالية وستستمر من 17 إلى 30 يوليو/ تموز في ساحة يافوريف للتدريب بمنطقة لفيف.

وقال الجيش الأوكراني، في بيان، إنه :"يتيح تدريب السيوف الثلاثة-2021 ظروفا مواتية للتطوير والتنسيق الفعال مع وحدات الدول الشريكة ويرفع مستوى القدرات القتالية".

وفي الأسبوع الماضي، بدأت أوكرانيا والولايات المتحدة التدريب العسكري "نسيم البحر" في البحر الأسود وجنوب أوكرانيا بمشاركة أكثر من 30 دولة رغم مطالبات روسيا بإلغاء المناورات.

وتأتي مناورات "نسيم البحر" 2021 بعد تصاعد التوترات بين حلف شمال الأطلسي"الناتو" وموسكو التي قالت الأسبوع الماضي إنها أطلقت طلقات تحذيرية وأسقطت قنابل في مسار سفينة حربية بريطانية لإخراجها من مياه البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم.





وكشفت روسيا النقاب عن أن طائرات حربية تدربت على قصف السفن المعادية بالبحر الأسود في ظل خلاف مع الغرب حول تدريبات للناتو بالمنطقة.

وطعنت موسكو الأسبوع الماضي في حق السفينة البريطانية، إتش.إم.إس دفيندر، في المرور بالمياه قرب شبه جزيرة القرم، وهو أمر قالت لندن إن "لها كل الحق فيه".

وضمت روسيا شبه الجزيرة إليها من أوكرانيا عام 2014، لكن معظم العالم لا يزال يعترف بها كجزء من أوكرانيا.