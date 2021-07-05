كتائب حزب الله تتوعد باعتداءات إرهابية

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وحذر المتحدث الرسمي باسم (الكتائب) محيي محمد، بحسب ما نقلت وكالة أنبار فارس الإيرانية الأمريكيين في العراق من عملية مباغتة ضدهم، معتبرا وجودهم غير شرعي، وقال «قلنا بأن القوات الأمريكية المحتلة ستفاجأ بما تمتلكه المقاومة من إمكانات وقدرات وأسلحة إذا ما تجرأت وأبقت قواتها في العراق». وزعم أن مهمة الفصائل مقاومة الأمريكيين في العراق وسوريا فضلا عن مواجهة داعش وخطر إسرائيل، ما يضع عليها مسؤولية كبيرة بضرورة الاستعداد والإعداد وخصوصا في مجال الأسلحة الرادعة كالصواريخ والطائرات المسيرة.
أتت تلك التهديدات على الرغم من إعلان الناطق الرسمي باسم حركة (النجباء) عن منح (مهلة)، قال «إن الجانب الأمريكي طلبها لإتمام عملية انسحابه.
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