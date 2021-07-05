أثيوبيا .. آبي أحمد : هناك من يسعى لإضعاف الدولة الإثيوبية من خلال صراع طويل الأمد في إقليم تيجراي

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن هناك من يسعى لإضعاف الدولة الإثيوبية من خلال صراع طويل الأمد في إقليم تيجراي.

وقال أحمد في تصريحات نشرها حساب مكتبه على تويتر اليوم الاثنين: "في رأيي، المهتمون برؤية نهاية الصراع في إقليم تيجراي هم قلة قليلة. يبدو أن هناك مصالح تسعى لإضعاف الدولة الإثيوبية من خلال صراع طويل الأمد".

كما أضاف أن "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي شكلت تهديدات عدة لنا"، مؤكداً: "لم نرد الانخراط في صراع إقليم تيجراي لكن اضطررنا".

إلى ذلك أوضح أن المكاسب التي تحققت في مواجهة تهديد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هي استعادة الأسلحة التي "تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني" من القيادة الشمالية، والحد من آثار محاولات إحداث "انقسام" في المجتمع الإثيوبي، وإلقاء القبض على عناصر قيادية رئيسية في الجبهة.