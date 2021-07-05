شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا: التنفيذيون لا يعملون فى فراغ ولكن وفق ضوابط وإجراءات حاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حازم عمر نائب محافظ قنا، وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنفيذيين لا يعملون فى فراغ ولكن هناك رؤية وضوابط وإجراءات حاكمة، مضيفا أن أى رؤية لابد أن يكون لها برنامج.

وأضاف حازم عمر أن البرنامج له سياسات يتم العمل على تنفيذها وأن بناء البرنامج يكون مستمد من إطر حاكمة، متابعا: "بناء الانسان متشابك فى قطاعات مختلفة وعصب المحور هم الشباب، دورنا فى المحافظة العمل على متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة".

وكان صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد استضاف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وحازم عمر نائب محافظ قنا والدكتورة غادة على عضو مجلس النواب وأحمد البشبيشى أمين سر لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة على ممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية بشأن "ملكية واستبدال الأراضى بين الوزارات لصالح الأراضى المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية.

ويأتى الصالون بعد أن انتهت لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وضع مشروع القانون بهدف توسيع الخدمات الشبابية المقدمة فى مراكز الشباب أو المنشآت الشبابية، وبسبب صغر مساحة مراكز الشباب ودخولها ضمن الحيز العمرانى لبعض القرى والمدن وتقديمه إلى مجلس النواب تمهيدا لإحالته إلى اللجنة المختصة ومناقشته.