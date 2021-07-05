شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة على: مشروع قانون ملكية المنشأت الرياضية يوفر جهد ووقت البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه أثناء إعداد البرامج الانتخابية قبل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، كان هناك حرصا على عدم وجود ثغرات فى التطبيق، وأن يلمس مشكلات عامة يتم دراستها داخل لجان المجلس من أجل حلها.

وأضافت غادة على: " لدينا 4200 مركز شباب لكن هناك منهم مساحات صغيرة للغاية لا تستوعب الأنشطة الشبابية كما نحلم به فى الجمهورية الجديدة، لذلك يعتبر مشروع قانون "ملكية واستبدال الأراضى بين الوزارات لصالح الأراضى المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية" الذى تقدمت به نيابة عن التنسيقية يعتبر من أهم المشروعات التى ستحد من المشكلات والصدامات بين البرلمان والحكومة.

وأوضحت الدكتورة غادة على، أن هناك العديد من النزاعات على مستوى محافظات الجمهورية بسبب ملكية الهيئات الرياضية والشبابية للأراضى المقام عليها المنشأت الرياضية أو عدمه، مشيرة إلى أن العديد من النواب يتقدمون بشكل مستمر بطلبات فردية لحل كل نزاع على حدى مما أرهق البرلمان وأضاع من وقته الكثير، ومن هنا جاءت الفكرة لإعداد مشروع قانون يحد من الصدامات ويوفر جهود النواب والبرلمان لقضايا مختلفة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الذى تقدمت به ينص، على تشكيل لجنة عليا لشؤون استبدال الأراضى لصالح مراكز الشباب والمنشآت الشبابية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الشباب والرياضة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، النقل، الموارد المائية والرى، الزراعة واستصلاح الأراضى، الأوقاف، المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، جهاز تنمية شبة جزيرة سيناء، على أن يكون وزير الشباب والرياضة مقررًا لها، موضحة أن دور اللجنة ‎دراسة فرص وإمكانية استبدال الأراضى لصالح توسعة مراكز الشباب والمنشآت الشبابية فى المحافظات والتنسيق مع الجهات المالكة للأراضى المنقول إليها بسبب زيادة الأنشطة وعدم استيعاب الأماكن الحالية لها.

وشددت النائبة غادة على، أن دورها البرلمانى يرتكز على حل المشكلات العامة التى لم تحسمها البرلمانات السابقة مع وضع مشروعات قوانين تخدم أكبر قطاع من المجتمع وتحل الكم الأكبر من المشكلات والتحديات التى تواجه الدولة المصرية.