أحمد البشبيشى أمين سر لجنة الرياضة بالتنسيقية: لدينا أكثر من مشروع نعمل عليه

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القاهرة - سامية سيد - قال أحمد البشبيشى أمين سر لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لا يبخل بالزيارات ودعم كافة قطاعات الدولة وخاصة الشباب، مضيفا أن لجنة الرياضة بالتنسيقية تضم 16 عضوا بلجنة الشباب والرياضة، وأن لديهم أكثر من مشروع يدرسونهم ويعملون عليها.

وأضاف أحمد البشبيشى: "لدينا نواب محافظين فى بعض المحافظات متعايشين مع الواقع المصرى ونواب تشريعيين، واشتغلنا على مشروع قانون بشأن ملكية واستبدال الأراضى بين الوزارات لصالح الأراضى المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية وكيف نصل لصيغة توافقية ".

وبدأ منذ قليل، صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى يستضيف الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وحازم عمر نائب محافظ قنا والدكتورة غادة على عضو مجلس النواب وأحمد البشبيشى أمين سر لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة على ممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية بشأن "ملكية واستبدال الأراضى بين الوزارات لصالح الأراضى المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية.

ويأتى الصالون بعد أن انتهت لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وضع مشروع القانون بهدف توسيع الخدمات الشبابية المقدمة فى مراكز الشباب أو المنشآت الشبابية، وبسبب صغر مساحة مراكز الشباب ودخولها ضمن الحيز العمرانى لبعض القرى والمدن وتقديمه إلى مجلس النواب تمهيدا لإحالته إلى اللجنة المختصة ومناقشته.