شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة عن تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشاط مكثف للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 2019 لتطوير القرى الأكثر فقرا في مصر وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة وأن المبادرة نجحت في إقامة العديد من المشروعات في مرحلتها الأولى وجار حاليا تنفيذ عدد آخر من المشروعات بمختلف المحافظات ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول نشاط مبادرة حياة كريمة:

الانتهاء من توفير 85% من الأراضى المطلوبة للمشروعات بمختلف المحافظات.

توفير 2812 قطعة أرض مطلوبة للمشروعات المستهدفة.

الانتهاء من إنشاء وبدء تشغيل 333 مجمع خدمات إجرائية.

32 ألف موظف موزعون على القرى يعملون بالقطاعات الخدمية.

الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية لــ 714 قرية .

جاء العمل على اعتماد أحوزة 1600 تجمع ريفى مستهدف.