بدء تطبيق منظومة تراخيص البناء الجديدة بجميع أحياء سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، بدء التطبيق الفعلي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية الجديدة في المراكز التكنولوجية بمختلف مدن وأحياء المحافظة، وذلك بعد انتهاء التطبيق التجريبي للمنظومة بحي شرق سوهاج، خلال الفترة من أول شهر مايو الماضي ولمدة شهرين.

قال المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إنه جرى تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على آليات المنظومة الجديدة لاستخراج تراخيص البناء، وتحديد الأدوار والعلاقات بين الجهات المنوط بها المشاركة في إصدار التراخيص وبين المواطن، وذلك بهدف تطبيق المنظومة على أفضل وجه، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأضاف أنه جرى أيضًا توفير كافة متطلبات المراكز التكنولوجية من الأجهزة واللوجيستيات المطلوبة والربط الإلكتروني والتطبيقات اللازمة لعمل المنظومة الجديدة.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، والمرور الدوري على المراكز التكنولوجية للاطمئنان على سير المنظومة الجديدة والتنبيه على جميع العاملين بحسن معاملة المواطنين والرد على أي استفسارات أو تساؤلات خاصة بالمنظومة.​