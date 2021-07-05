اختلس ٣.٥ مليون جنيه.. الأموال العامة تضبط أمين خزينة بمجلس أبوتشت

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي:

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم الإثنين، من إلقاء القبض على أمين الخزينة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، متهمًا باختلاس مبلغ ٣.٥ مليون جنيه من رسوم جدية طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء طبقًا لما أسفرت عنه تحريات المباحث.

قال محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، معلقًا: "إن الفاسدين يسيؤون لنا جميعا ولوطننا، ولذلك يجب علينا أن نتكاتف معا للضرب بيد من حديد على كل فاسد يعبث بالمال العام ماليا أو إداريا، فنحن دولة مؤسسات وقانون ولم نعُد نتحمّل المزيد من المجاملات بل نريد منظومة متطوّرة وتشاركية في مكافحة وتجفيف بؤر الفساد أيا كان موضعها لحماية مصالح المواطن".

كان اللواء أشرف الداودي أصدر القرار رقم ٣٩٣ لسنة ٢٠٢١ بإيقاف أمين الخزينة ومسؤول مراجعة الدفاتر المالية والتسويات النقدية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت عن العمل لمدة ثلاثة شهور، وذلك لاتهامهما باختلاس المال العام في نفس القضية.​