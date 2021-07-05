انتشال 49 جثة في تونس

أعلن مسؤول قضائي وآخر أمني في صفاقس التونسية الإثنين انتشال 49 جثة لمهاجرين غير شرعيين إثر غرق أربعة مراكب في سواحل الولاية منذ 30 يونيو.

وأفاد المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد بأن 28 جثة تم انتشالها في مرحلة أولى تعود إلى ثلاثة مراكب غرقت قبالة سواحل صفاقس، من بينها 10 جثث انتشلت يوم 30 يونيو إثر غرق مركب نجا من بين راكبيه 16 مهاجرا.

كما أنقذت الوحدات البحرية 12 مهاجرا وانتشلت 14 جثة بعد غرق مركب السبت، فيما انتشلت أربع جثثا الأحد وأنقذ البحارة في المنطقة 50 آخرين لاذوا لاحقا بالفرار، وفق المتحدث. وينحدر جميع المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. وتمثل السواحل التونسية ولا سيما جهة صفاقس منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية بأعداد متزايدة مع استقرار الطقس نحو السواحل الإيطالية القريبة.