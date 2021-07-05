الدبيبة لمجلس النواب : اضطلعوا بمسؤولياتكم

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة مجلس النواب إلى الاضطلاع بمسؤولياته ووضع معاناة المواطن في المقام الأول، خلال حضوره جلسة مجلس النواب في طبرق، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تقديم جدول مرتبات واحد قبل نهاية العام.

وبدأ مجلس النواب الإثنين جلسة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة لهذا العام بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء.

وتعد جلسة هذا الأسبوع هي الخامسة التي يعقدها المجلس لمناقشة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس الماضي.

وكان عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور قال إن الجلسة ستخصص لمساءلة الحكومة بشأن قيمة الميزانية وتفاصيل بنودها، إضافة إلى الاستماع لردودها على ملاحظات لجنة المالية، معبرا عن أمله في اعتماد الميزانية حتى تتمكن الحكومة المؤقتة من تنفيذ أعمالها.