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53 ٪ زيادة إصابات كورونا في هذه الدولة خلال أسبوع

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ابوظبي - سيف اليزيد - تستمر المتحورة «دلتا» من فيروس المستجد في تسريع تفشي في العديد من الدول عبر العالم.
في أوروبا، أظهرت بيانات حكومية اليوم الاثنين أن بريطانيا سجلت 27334 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، وهو ما يعني أن الإصابات بين 29 يونيو والخامس من يوليو زادت بأكثر من 53 في المئة بالمقارنة بالأيام السبعة السابقة لها.
وسجلت بريطانيا أيضاً وفاة تسعة أشخاص آخرين في غضون 28 يوماً من ثبوت إصابتهم بكوفيد-19.
ويقول خبراء إن بقاء الوفيات جراء المرض عند مستويات منخفضة مقارنة بارتفاع أعداد الإصابات ناجم عن حملة التلقيح التي تقوم بها المملكة المتحدة.
وبلغ إجمالي عدد من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكورونا، بحلول أمس الأحد، 45.35 مليون في حين تلقى 33.73 مليون الجرعتين.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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