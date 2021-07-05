تراجع كبير لوفيات وإصابات كورونا في إيطاليا

ابوظبي - سيف اليزيد - أظهرت الأرقام التي سجلتها المصالح الصحية الإيطالية، اليوم الاثنين، تراجعاً كبيراً في الإصابات بفيروس كورونا المستجد والوفيات الناجمة عنه.

وقالت وزارة الصحة في إيطاليا إنها سجلت 31 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، كما تراجع العدد اليومي للإصابات الجديدة من 808 إلى 480.وسجلت إيطاليا 127680 وفاة مرتبطة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى معدل في العالم.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في إيطاليا حتى الآن نحو 4.26 مليون حالة.