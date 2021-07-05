انتشال عشرات الجثث لمهاجرين غرقوا في البحر المتوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن مسؤول قضائي وآخر أمني في مدينة صفاقس التونسية، اليوم الاثنين، انتشال عشرات الجثث لمهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إثر غرق أربعة مراكب في سواحل الولاية منذ 30 يونيو الماضي.

وبلغ مجموع الجثث 49 جثة انتشلت على مدى الأيام الماضية.

وأفاد مراد التركي، المتحدث باسم محاكم صفاقس بأن 28 جثة تم انتشالها في مرحلة أولى تعود إلى ثلاثة مراكب غرقت قبالة سواحل صفاقس، من بينها 10 جثث انتشلت يوم 30 يونيو إثر غرق مركب نجا من بين راكبيه 16 مهاجراً.

كما أنقذت الوحدات البحرية 12 مهاجراً وانتشلت 14 جثة بعد غرق مركب، أول أمس السبت، فيما انتشلت أربع جثث، أمس الأحد، وأنقذ البحارة في المنطقة 50 آخرين لاذوا لاحقاً بالفرار، وفق المتحدث.

وينحدر جميع المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بحسب التركي.

وتمثل السواحل التونسية، لا سيما جهة صفاقس منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية بأعداد متزايدة مع استقرار الطقس نحو السواحل الإيطالية القريبة.

وقال متحدث باسم الحرس البحري حسام الجبابلي، إن وحدات الحرس البحري انتشلت، اليوم الاثنين، 21 جثة لمهاجرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء ما يرفع إجمالي الجثث المنتشلة حتى الآن إلى 49، بجانب إنقاذ 78 مهاجراً.

وحسب الجبابلي، لا تزال عمليات التمشيط مستمرة للبحث عن مفقودين.

وكانت البحرية التونسية انتشلت أول أمس السبت 43 جثة فيما أنقذت 84 مهاجراً من دول أفريقيا جنوب الصحراء كانوا انطلقوا في مركب من سواحل زوارة الليبية.