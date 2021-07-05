شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي:الشباب أكثر الفئات احتياجاً للمساندة والتمكين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أن الشباب العربي هم من أكثر الفئات احتياجاً للدعم والمساندة والتمكين، باعتبارهم عماد الأمة وأساس نهضتها، مضيفاً أن التوظيف الأمثل لطاقات وقدرات الشباب العربي، هو استثمار آمن لمستقبل الأمة العربية وتقدمها.

ودعا رئيس البرلمان العربي الدول العربية بمناسبة يوم الشباب العربي الذي يتم الاحتفال به في الخامس من يوليو من كل عام، إلى العمل على إعداد استراتيجيات وخطط وطنية تهدف إلى تمكين الشباب العربي، وإعداد كوادر شبابية، تكون مؤهلة وقادرة على القيادة والتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه العالم العربي حالياً ومستقبلاً، مؤكداً على ضرورة توفير كافة الظروف الملائمة التي تُمكِن الشباب من الإبداع والابتكار، وإدماجهم في الحياة العامة، وإشراكهم في صنع القرار.

وشدَّد "العسومي" على أن البرلمان العربي يولي اهتماماً كبيراً بفئة الشباب، ومن هنا، جاءت المبادرة التي تم الإعلان عنها خلال الجلسة السادسة للبرلمان العربي التي عقدت يوم 26 يونيو 2021 م بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وهي إطلاق البرلمان العربي للشباب، بهدف دعم قدرات البرلمانيين العرب من فئة الشباب، ومناقشة قضاياهم ومشكلاتهم في مختلف المجالات، منوهاً إلى أنه سيتم في القريب العاجل الانتهاء من الرؤية الخاصة بتفعيل هذه المبادرة على أرض الواقع، لدورها الهام في إشراك الشباب العربي في مؤسسات العمل العربي المشترك، والاقتراب المباشر من مناقشة قضايا وهموم الوطن العربي والمشاركة في جهود وسياسات التعامل معها.