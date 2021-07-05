شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع أربعة على الأقل جراء الانزلاقات الأرضية وسط اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم فيما لا يزال 64 شخصًا في عداد المفقودين جراء الانزلاقات الأرضية بسبب الأمطار الغزيرة في أتامي وسط اليابان .

وأوضح المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث يوتا هارا أن هطول الأمطار بشكل مستمر تسبب في انزلاقات التربة وانهيار نحو 130 منزلاً ومبنى على سفوح التلال في أتامي, مبينًا أن الجهود منصبة حاليًا للبحث عن ناجين.

وأكد رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا أن رجال الإنقاذ يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ أكبر عدد من الأشخاص المفقودين, مشيرًا إلى أن غالبية مناطق اليابان تشهد حاليًا موسم أمطار يرافقه عادة فيضانات وسيول وانزلاقات تربة من المرجح أن تؤدي إلى إجلاء السكان من منازلهم .

ويرى خبراء المناخ أن هذه الظاهرة تفاقمت بسبب تغير المناخ لأن ارتفاع الحرارة في الغلاف الجوي يجعله يحتفظ بكميات أكبر من المياه مما يزيد احتمالات هطول أمطار غزيرة.