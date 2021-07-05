السودان يشكل لجنة لتنفيذ الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمر رئيس المجلس السيادي السوداني بتشكيل اللجنة العليا المشتركة من الحكومة وأطراف العملية السلمية لتنفيذ الترتيبات الأمنية باتفاق جوبا.

وقال القيادي بالجبهة الثورية إبراهيم زريبة، في تصريحات لـ" الخليج 365" إن الفريق أول عبدالفتاح البرهان أمر بأن تشكل اللجنة من وزارة الدفاع وحركات الكفاح المسلح الخمسة في مسار دارفور، مشيرا إلى أنها مسؤولة عن الإشراف وتنفيذ ملف الترتيبات الأمنية عبر تقديم الدعم اللوجستي، ووقوف على مناطق تجميع القوات، وعمليات الدمج والتسريح، ووضع برامج وآليات التنفيذ.



وأضاف القيادي في الجبهة الثورية، أن اجتماع، اليوم الإثنين، بين القيادات العسكرية الحكومية والحركات المسلحة تم خلاله أيضا تكوين لجنة وقف إطلاق النار الدائم، وتضم الحكومة، وأطراف السلام وبعثة الأمم المتحدة "يونتيامس"، ودولة جنوب السودان، وتشاد.

وتابع، أن مهمة اللجنة مراقبة التزام وقف إطلاق النار، والانتهاكات التي تقع بين حين وآخر، تقوم بالزيارات الميدانية بجانب مراقبة الطرق بين ولايات دارفور لتسهيل وصول المساعدات للمناطق البعيدة، بجانب فض النزاعات القبلية التي تحدث في تلك الولايات.

وأشاد زريبة بخطوة تكوين اللجنتين باعتبارها البداية الفعلية والصحيحة لبدء تنفيذ بروتكول الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا لسلام السودان.

ووقعت الحكومة السودانية والجبهة الثورية اتفاق جوبا لسلام السودان في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبعد ٩ أشهر على الاتفاق يبدأ فعليا تنفيذ الترتيبات الأمنية.