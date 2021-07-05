أسعار الذهب في سوريا اليوم الإثنين 5 يوليو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفعت أسعار الذهب في سوريا، خلال تعاملات مساء اليوم الإثنين 5 يوليو 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

وتواجه سوريا أزمة معقدة فيما يتعلق بأسعار الذهب، حيث أدى الانخفاض الذي تشهده العملة المحلية في قيمتها إلى وجود سعرين للذهب، مثل الدولار في البلاد.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات مساء اليوم الإثنين، في محلات الصاغة بسوريا، إلى نحو 182.823 ألف ليرة للشراء، و 185.697 ليرة للبيع.

كما ارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21، إلى نحو 160.041 ألف ليرة للشراء، و 162.557 ألف ليرة للبيع.

والأسعار بدون قيمة المصنعية، التي تختلف من محل لآخر.

وسجل متوسط السعر الرسمي للدولار في البنوك، نحو 2512 ليرة، فيما تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الليرة السورية، اليوم الإثنين، لدى السوق الموازية "السوداء"، إلى نحو 3180 ليرة للشراء، و 3230 ليرة للبيع.

وزاد متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 137.259 ألف ليرة للشراء، و 139.418 ألف ليرة للبيع، فيما سجل متوسط سعر الجرام عيار 14 نحو 116.186 ألف ليرة للشراء، و 118.013 ألف ليرة للبيع.



سعر الأوقية والجنيه الذهب

وارتفع متوسط سعر الأوقية (الأونصة) في سوريا، إلى نحو 5.695 مليون ليرة للشراء، و 5.784 مليون ليرة للبيع.

فيما زاد متوسط سعر الجنيه الذهب، إلى نحو 1.281 مليون ليرة للشراء، و1.301 مليون ليرة للبيع.

أسعار الذهب عالميا

ارتفع الذهب، في تعاملات الإثنين بالبورصات العالمية، بعد أن أدى هبوط الدولار، وعائدات السندات عقب بيانات الوظائف الأمريكية متباينة لتهدئة مخاوف المستثمرين إزاء تشديد أبكر للسياسة النقدية مما ساعد المعدن الأصفر علي الارتفاع صوب 1800 دولار مرة أخرى.

زاد الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1791.2 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:34 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 18 يونيو/ حزيران عند 1794.86 يوم الجمعة.

ومعظم الأسواق الأمريكية مغلقة الإثنين بمناسبة عيد الاستقلال.

وجاءت الأرقام الرئيسية لتوفير وظائف جديدة في الولايات المتحدة في يونيو/ حزيران أعلى من التوقعات إلا أن معدل البطالة ارتفع ولم يطرأ تغير على مشاركة القوة العاملة، ما يشير لتقدم إيجابي ولكنه في الوقت ذاته يفسح المجال لانتظار مجلس الاحتياطي الاتحادي بعض الوقت قبل تقليص مشتريات الأصول أو رفع أسعار الفائدة.

وقال أولي هانسن المحلل في بنك "ساكسو"، إن الدولار تخلى عن جزء من قوته في الآونة الأخيرة بينما يتمسك الذهب ببعض مكاسب يوم الجمعة ليتحدى مجددا مستوى مقاومة قبل 1800 دولار.