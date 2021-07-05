رئيس الوزراء الإثيوبي يوجه رسالة إلى مصر بشأن سد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد رسالة إلى مصر بشأن سد النهضة.

وزعم أحمد، في كلمة له أمام البرلمان الإثيوبي، اليوم الإثنين، إن سد النهضة سيقلل من مخاوف مصر والسودان، مشيرًا إلى أن إثيوبيا ستعمل على معالجة أي مشاكل في المياه مع القاهرة والخرطوم.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "نعمل على زيادة هطول الأمطار بغرس مليارات من الأشجار وتقليل إهدار المياه".

وأضاف: "هدفنا من بناء سد النهضة هو تلبية احتياجاتنا من الطاقة الكهربائية".

وواصل آبي أحمد مزاعمه بالقول إن دول العالم يجب أن تدرك حقيقة أن "إثيوبيا ليس لديها نية لإيذاء الآخرين"، بل تطمح بدلاً من ذلك إلى تنمية مشتركة بالتعاون.

يأتي هذا بعد تصريحات السفير الإثيوبي لدى الخرطوم بيتال أميرو، خلال مؤتمر صحفي أمس الأحد، بأن بلاده لا تنوي إلحاق الأذى بمصر والسودان باستخدام سد النهضة.

وقال أميرو إن إثيوبيا لم تخف عن السودان أي شيء متعلق بسد النهضة مضيفًا: يمكن القول إن سد النهضة سد سوداني يقام في إثيوبيا، زاعمًا أن مصر والسودان تطالبان إثيوبيا بما لا يمكن تلبيته، مشيرًا إلى أنه لا يمكن ربط قضية سد النهضة بقضية مياه النيل التي تشترك فيها دول أخرى.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم فريق التفاوض السوداني بشأن سد النهضة، اليوم الاثنين، أن بلاده تمتلك عدة خيارات للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة، مضيفاً: "سنعلن خياراتنا في الوقت المناسب".

يأتي هذا في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة الخميس المقبل، لتناول أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "العربية" الإخبارية: "ذهبنا لمجلس الأمن من أجل إلزام إثيوبيا"، مؤكداً على وضع كل السيناريوهات بناء على نتائج الجلسة هناك.

وأضاف "تعزيز مفاوضات السد هو الهدف الأساسي من الذهاب لمجلس الأمن".

من جانبه، أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، في نفس المؤتمر "أجرينا سلسلة اتصالات قبيل جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة".

وأضاف عباس: "نتوقع أن يأخذ مجلس الأمن بالاعتبار مطالب السودان"، مشيرا إلى أن الخرطوم ستطالب إثيوبيا في مجلس الأمن بوقف الإجراءات الأحادية.

وتابع: "نأمل باستجابة المجلس في الأمم المتحدة لمطالبنا لوقف تهديد الأمن".

وكانت إثيوبيا قد أعلنت، أمس الأحد، أنها ستواصل المرحلة الثانية لملء خزان السد، وفقاً للخطة التي وضعتها سابقاً.

وقال وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، في تغريدة على حسابه على تويتر، إن عمليات بناء وملء السد الإثيوبي الضخم تسير وفق الجدول المخطط.