السودان: نمتلك عدة خيارات للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المتحدث باسم فريق التفاوض السوداني بشأن سد النهضة، اليوم الاثنين، أن بلاده تمتلك عدة خيارات للتعامل مع الملء الثاني لسد النهضة، مضيفاً: "سنعلن خياراتنا في الوقت المناسب".

يأتي هذا في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن بالأمم المتحدة الخميس المقبل، لتناول أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقال المتحدث خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "العربية" الإخبارية: "ذهبنا لمجلس الأمن من أجل إلزام إثيوبيا"، مؤكداً على وضع كل السيناريوهات بناء على نتائج الجلسة هناك.

وأضاف "تعزيز مفاوضات السد هو الهدف الأساسي من الذهاب لمجلس الأمن".

من جانبه، أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، في نفس المؤتمر "أجرينا سلسلة اتصالات قبيل جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة".

وأضاف عباس: "نتوقع أن يأخذ مجلس الأمن بالاعتبار مطالب السودان"، مشيرا إلى أن الخرطوم ستطالب إثيوبيا في مجلس الأمن بوقف الإجراءات الأحادية.

وتابع: "نأمل باستجابة المجلس في الأمم المتحدة لمطالبنا لوقف تهديد الأمن".

يأتي هذا بعدما أعلنت إثيوبيا، أمس الأحد، أنها ستواصل المرحلة الثانية لملء خزان السد، وفقاً للخطة التي وضعتها سابقاً.

وقال وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، في تغريدة على حسابه على تويتر، إن عمليات بناء وملء السد الإثيوبي الضخم تسير وفق الجدول المخطط.