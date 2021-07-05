شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا مبنى ميامي إلى 27 قتيلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن السلطات الأمريكية عثرت على ثلاث جثث أخرى اليوم الاثنين تحت أنقاض المبنى السكني الذي انهار جزئيا في منطقة ميامي بولاية فلوريدا ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 27، وذلك بعد هدم الأجزاء المتبقية من المجمع خلال الليل.

ونقلت الوكالة عن مساعد رئيس إدارة الإطفاء في ميامي رايد جاد الله قوله للعائلات إنه تم العثور على الجثث بعد استئناف جهود البحث والإنقاذ في أعقاب هدم الجزء المتبقي من مجمع تشامبلين تاورز في سيرفسايد، حيث ما زال كثيرون مفقودين.