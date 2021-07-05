شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الدول العربية : اجعلوا الشباب جزءًا من صنع القرار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت جامعة الدول العربية دولها الأعضاء لجعل الشباب العربي جزءًا من صنع القرار وبناء مستقبل أفضل للجميع، منوهة بجهود الشباب في إعادة بناء مجتمعاتهم والتعافي من أزمة كورونا وصولًا لإقامة مجتمعات تتسم بالشمولية والقدرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2030.

وأكدت الجامعة في بيان لها بمناسبة "يوم الشباب العربي" عزمها الدائم على دعم الشباب العربي لتحقيق أحلامهم نحو المستقبل والأمل بوصفه القوة الحقيقية للأمة العربية.

وأوصت الجامعة باستثمار الأفكار المبتكرة لدى الشباب العربي المبدع في المشروعات الحديثة التي تقوم على استغلال الموارد العربية المتنوعة، وكذلك باستثمار الطاقات الشبابية في المشروعات الحديثة وفي سوق العمل بشكل فعال.

وحثت الجامعة، الشباب العربي إلى مزيد من الوحدة والالتفاف حول قيادته وتحقيق المفهوم الصحيح للمواطنة بشكل متكامل.