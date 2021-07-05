شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحبط 10 عمليات هجرة غير شرعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أحبطت وحدات حرس الحدود البحري التونسي 10 عمليات هجرة غير شرعية قبالة السواحل الشرقية التونسية أوقفت على إثرها 158 مهاجرًا غير شرعي.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني التونسي العميد حسام الدين الجبابلي اليوم، أن عددًا من مراكب المهاجرين غير الشرعيين التي انطلقت من السواحل التونسية في اتجاه الأراضي الأوروبية تعرضت لأعطاب في عرض البحر، مشيرًا إلى أنه من بين الموقوفين 91 شخصًا من جنسيات أفريقية مختلفة.