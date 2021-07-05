شكرا لقرائتكم خبر عن 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الاثنين بتسجيل أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الاثنين بتسجيل 29 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 17 ألفا و 345حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 8030 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و379 ألفا و505 إصابات .

وأشار التقرير إلى شفاء 5789 شخصا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و 271 ألفا و244 حالة.خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 17 ألفا و 345حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 8030 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و379 ألفا و505 إصابات .

وأشار التقرير إلى شفاء 5789 شخصا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و 271 ألفا و244 حالة.