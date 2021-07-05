شكرا لقرائتكم خبر عن 6387 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت ماليزيا اليوم الاثنين تسجيل 6387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع إجمالي عدد حالات

الإصابة في البلاد إلى 785 ألفا و39 حالة.

ونقلت صحيفة ماليزية اليوم الاثنين عن وزارة الصحة القول إن الحالات الجديدة بينها 6361 حالة محلية، و26 حالة لوافدين من الخارج.

وقد سجلت ولاية سيلانجور أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة، وهو 2610 حالات.

وقد تم تسجيل 77 حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 5574 حالة.

كما تم تسجيل 4532 حالة تعاف جديدة، لترتفع حصيلة المتعافين في البلاد إلى 710 آلاف و18 شخصا.