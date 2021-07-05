الفاتيكان: البابا واع وفي حالة جيدة

05 يوليو , 2021

أعلن الفاتيكان اليوم أن البابا فرنسيس واع ويتنفس بدون الحاجة لأجهزة وحالته جيدة بوجه عام بعد جراحة في القولون، لكن من المتوقع أن يظل في المستشفى لمدة سبعة أيام تحسبا لأي مضاعفات.

وكشف المتحدث ماتيو بروني في بيان، أن الجراحة التي خضع لها البابا البالغ من العمر 84 عاما مساء أمس الأحد، أجراها فريق مؤلف من عشرة أفراد في مستشفى جيميلي في روما واستغرقت ثلاث ساعات.

وقال الفاتيكان في بيان: "خضع قداسة البابا فرنسيس مساء الأحد... إلى عملية جراحية في مستشفى غيميلي في روما وذلك لضيق في القولون".

وخضع البابا لعملية استئصال النصف الأيسر من القولون. وهذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها الفاتيكان عن تفاصيل الجراحة.