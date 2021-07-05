مصر تعقد لقاءات تحضيرية لجلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة

القاهرة ـ د.ب.أ: توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية في إطار التحضير للجلسة المقرر عقدها لمجلس الأمن لتناول قضية سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد بناءً على طلب مصر والسودان. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، في بيان صحفي بأنه من المقرر أيضاً أن يعقد الوزير شكري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بعدد من نظرائه الوزراء، والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس الأمن، والمسؤولين بالأمم المتحدة وذلك لإعادة التأكيد على الموقف المصري الثابت تجاه قضية سد النهضة والقائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق مصر ومصالحها المائية.

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