الأمن السوداني يقبض على خلية تخريبية مسلحة

الخرطوم ـ د.ب.أ: أعلنت قوات الأمن السوداني ضبط خلية تخريبية مسلحة مكونة من أربعة أشخاص.

وذكرت صحيفة “الانتباهة” السودانية أن قوات المباحث الفيدرالية في الخرطوم التابعة للادارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية ضبطت خلية تخريبية مسلحة.

وأضافت أن القوات الفيدرالية ألقت القبض على أربعة متهمين بينهم معتمد سابق بالنظام السابق ضبط بحوزته أموال مزيفة وتم تحريز عربة نيسان تخص عناصر الخلية .

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