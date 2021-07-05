أفغانستان: طالبان تستولي على 28 منطقة فـي أسبوع

كابول ـ د.ب.أ: سيطر مسلحو حركة طالبان على 28 مركزا محليا على الأقل في 8 محافظات أفغانية خلال الأسبوع الماضي، حيث يكثفون حملتهم بشكل كبير قبل إتمام انسحاب القوات الأميركية. ووفقا لمسؤولين، سيطر المسلحون على 11 منطقة على الأقل مطلع الأسبوع في محافظة بدخشان وحدها، وهي تقع في شمال غرب أفغانستان.

وتخلت قوات الأمن ببساطة عن الكثير من المناطق التي سقطت في قبضة طالبان دون قتال، وفقا لأعضاء مجالس محلية.

ويقال إن قوات الأمن فقدت معنوياتها جراء انعدام الدعم الجوي وإمدادات أخرى لم تستطع الوصول إلى المراكز المهددة في الوقت المناسب.

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