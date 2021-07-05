القوات الأمنية تفتح تحقيقاً بحادثة قصف 'عين الاسد'

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادثة سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر".

وأشارت إلى "ضبط عجلة نوع كيا حمل متروكة بقضاء هيت تحمل القاعدة التي تم إطلاق الصواريخ منها".