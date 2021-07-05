فوز رئيس الوزراء الإثيوبي في الانتخابات البرلمانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مجلس الانتخابات في إثيوبيا فوز رئيس الوزراء آبي أحمد في دائرته الانتخابة "بشاشا" بإقليم أوروميا بعضوية البرلمان.

وقال المجلس إن آبي أحمد حصل على 76 ألف 892 صوتا.



ووفقا للدستور الإثيوبي فإن رئيس الوزراء المنتخب يجب أن يكونا عضوا بالبرلمان.

والخميس الماضي، أعلنت رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي، برتكان مديكسا، عن إلغاء عملية تصويت التي تمت في 100 مركز اقتراع بإقليم أوروميا بسبب مخالفات.



وقالت مديكسا، في مؤتمر صحفي عقدته حينها بأديس ابابا، "تم إلغاء عملية تصويت بـ 100 مراكز اقتراع في إقليم أوروميا، بسبب تجاوز قرار مجلس الانتخابات الإثيوبي الذي صدر قبل إجراء الانتخابات بيوم."

وكشفت رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي، عن وجود شكاوى تقدمت بها بعض الأحزاب، وقالت هناك بعض الشكاوي من الأحزاب وسينظر فيها المجلس، مشيرة إلى أن بعض هذه الشكاوى ينقصها الوضوح.

ومؤخرا، أجرت إثيوبيا انتخابات برلمانية عامة هي الأولى في عهد رئيس الوزراء آبي أحمد الذي وصل لسدة الحكم في 2018.