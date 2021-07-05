شراكة وإشادة وتنسيق.. لقاء مثمر لوزيري دفاع مصر وقبرص

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكى مع نظيره القبرصي خارلامبوس بيتريدس، الإثنين، سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات العسكرية.

وقال المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبد الحافظ غريب، في بيان، إن "اللقاء الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية لوزير الدفاع القبرصى لمصر لحضور فاعليات افتتاح قاعدة " 3 يوليو " البحرية تناول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

كما جرى مناقشة "عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلاً من مصر وقبرص"، وفق البيان ذاته.

وخلال اللقاء، أكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والقبرصية فى مختلف المجالات العسكرية، كما أكد أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.





من جانبه، أشاد وزير الدفاع القبرصى بالمستوى الراقى الذى ظهرت عليه القوات المسلحة المصرية خلال المناورة (قادر 2021)، السبت، كما أكد حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية فى كافة المجالات.









و حضر اللقاء عدداً من كبار قادة القوات المسلحة، وفق البيان ذاته.

والسبت الماضي، افتتحت مصر قاعدة "3 يوليو" العسكرية، في منطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر قرب الحدود الليبية.

وقاعدة 3 يوليو، هي أكبر قاعدة عسكرية مصرية "جو بحرية" تطل على البحر المتوسط، وتعد من أهم القواعد المصرية في المنطقة الغربية، حيث يتمثل البعد الاستراتيجي لقاعدة "جرجوب" في تأمين المنطقة الاقتصادية من الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط، ومع حدود دولة ليبيا.