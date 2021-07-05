شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "إعلام النواب" يتفقد منطقة أبو مينا الأثرية ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفي، وكيل اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، منطقة أبو مينا الأثرية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، بشأن تعرضها للأخطار بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، حيث تتابع اللجنة تنفيذ توصياتها في الفصل التشريعي السابق والوقوف علي معدلات تنفيذ المشروع .

وكان فى استقبال الوفد البرلمانى راهب دير الشهيد مارى مينا مريوط، والراهب القمص بوليكاربوس اغانينا، والراهب القمص شاربوين افامينا، والنائب الدكتور وجيه سنبل، مستشار رئيس الدير وعضو مجلس الشيوخ عن قطاع غرب الدلتا، والدكتورة النائبة ندى ثابت عضو مجلس النواب.

يذكر أن الوفد البرلماني يتفقد عدد من المناطق الأثرية بمحافظة الإسكندرية على مدار 4 أيام، والذي بدأت فاعلياته أمس بحضور مئوية سيد درويش، والتي أقيمت في دار الأوبرا المصرية بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ الإسكندرية، ورئيس الأوبرا المصرية.

ويضم الوفد البرلماني من لجنه الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة والنائب تامر عبد القادر أمين سر اللجنة، والنائبة نشوي الديب، والنائبة أمل سلامة، والنائبة منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة مني عمر والنائبة فاطمة سليم والنائب رانيا الجزايرلي .