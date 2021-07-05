شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تتفقد مراكز شباب بالشرقية.. وتؤكد: الزيارات ليست شكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عدد من مراكز الشباب بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، وذلك فى إطار جولتها الميدانية التى تستغرق 3 أيام بمحافظتى الدقهلية والشرقية.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن وزارة الشباب والرياضة نجحت فى تحقيق عائد من الاستثمارات يصل إلى 3 مليار جنيه، موجها الشكر للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لجهوده فى ذلك المجال.

وأضاف، أن النواب والحكومة يكملون بعضهم البعض، بهدف تحقيق مصلحة المواطن فى النهاية، وشدد على أهمية إجراء الصيانة الدورية للملاعب الرياضية للحفاظ عليها.

وتابع، مايتم رصده فى الزيارة الميدانية للجنة من مشكلات، سيتم حله عبر اجتماعات اللجنة، عقب الزيارة.

وأكد أن زيارة اللجنة ليست شكلية أو لمجرد رفع شعارات، وإنما هدفها إيجاد حلول عاجلة للمشكلات، الأمر الذى يتواكب مع طموح القيادة السياسية.

وأوصت اللجنة خلال تفقدها قرية الملاك بضرورة انشاء مركز شباب وملاعب لخدمة شباب القرية، والتى يتبعها 60 عزبة وتابعا، كما طالبت اللجنة بصيانة الملاعب النجيلية بنطاق مدينة ابو حماد.

وطالب النائب ثروت سويلم، وكيل لجنة الشباب الحكومة، بضرورة تفعيل مقترح بيع مراكز الشباب القديمة ذات القيمة التسويقية العالية، واستبدالها بمساحات أكبر وانشاء ملاعب ومراكز شباب على أحدث مستوى عليها، دون تحمل الوزارة أى نفقات مالية مطالبا بصيانة جميع ملاعب الشباب بالمحافظة

كما شدد سويلم على ضرورة تقديم الحكومة بإصدار توجيهاتها، باستخدام الأراضى التابعة لوزارات الاوقاف والرى، والزراعة، وغيرها من الاراضى الحكومية الغير مستغلة، لإقامة مراكز شباب عليها لافتا إلى أن مركز شباب أبو حماد سيطبق تجربة استثمارية كبيرة، من خلال إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبى، وقاعة أفراح، وذلك بعد أن توقف المشروع منذ 10 سنوات.

من جانبه قال النائب أحمد فؤاد اباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، ونائب الشرقية، أن زيارة لجنة الشباب لمراكز الشباب بمركز ابو حماد، فرصة لمتابعة متطلبات المواطنين على أرض الواقع، وهو ما سيساهم فى تذليل أى عقبة تواجه عملية الاستثمار الرياضى التى يعول عليها الجميع لتطوير الأنشطة الشبابية.

وأوضح فؤاد أباظة، أن البرلمان والحكومة كلاهما يتعاملان بمنظور واحد فى تلبية مطالب المواطنين، وهو سرعة حل أى مشكلة تواجههم، مشيدا بالإنجازات الكبيرة التى تشهدها مختلف ربوع الجمهورية.

من جانبها طالبت النائبة إيمان العجوز، مسئولى وزارة الشباب، خلال زيارة اللجنة مركز شباب أبو حماد، بتنفيذ عدد من البرامج الشبابية التى تسمح بزيادة مشاركة المرأة فى ممارسة الرياضة، وهو ما عقب عليه الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية، بوجود عدد من فرق كرة القدم النسائية بالمحافظة، إلى جانب وجود عدد من الألعاب الأخرى التى تعمل على جذب المرأة للممارسة الرياضة.

من جانبه، طالب النائب حسام غالى، مسئولى مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، بوضع الخطط الاستثمارية بطريقة تسمح استفادة جميع المواطنين من المشروعات التى ستنفذ، وعدم اقتصارها على أعضاء مراكز الشباب فقط، خاصة أن المستثمر يسعى إلى توسيع قاعدة العملاء وهو ما يتحقق من خلال تصميم المشروعات بشكل يساعد على خدمة غير الأعضاء أيضًا.

ويضم الوفد كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب ثروت سويلم وكيل اللجنة، والنائب فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية، والنواب درويش مصطفى وأسامة عبدالعاطى وحسام غالى وخالد بدوى وحازم إمام والنائبة إيمان العجوز وهادية حسنى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وإبراهيم عبد اللطيف أمين اللجنة.