لليوم الثاني علي التوالي.. محافظ الشرقية يزور "ميت ربيعة" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرية ميت ربيعة التابعة لرئاسة مركز بلبيس، لمتابعة أعمال الفصل المساحي بمنطقة مزلقان القرية نظراً لتداخل بعض الأملاك الخاصة مع الطريق المراد توسعته ولمنع أي تعديات على حرم الطريق.

وكانت إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام قامت صباح اليوم بأعمال الرفع المساحي بالمنطقه تنفيذاً لتعليمات المحافظ الصادرة بعد زيارته أمس للقرية للوقوف على معوقات تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة المزلقان استجابة لمطلب أهالي القرية وتقديم أفضل الخدمات لهم.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية.

يذكر أن محافظ الشرقية قام بزيارة مساء أمس لقرية ميت ربيعة للوقوف علي احتياجاتها علي الطبيعة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة مزلقان القرية.