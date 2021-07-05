انتشال 49 جثة إثر غرق 4 مراكب في سواحل صفاقس التونسية

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- (د ب أ):

أعلن مسؤول قضائي وآخر أمني في صفاقس التونسية اليوم الاثنين انتشال 49 جثة لمهاجرين غير شرعيين إثر غرق أربعة مراكب في سواحل الولاية منذ 30 يونيو.

وأفاد المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) بأن 28 جثة تم انتشالها في مرحلة أولى تعود إلى ثلاثة مراكب غرقت قبالة سواحل صفاقس، من بينها 10 جثث انتشلت يوم 30 يونيو إثر غرق مركب نجا من بين راكبيه 16 مهاجرا.

كما أنقذت الوحدات البحرية 12 مهاجرا وانتشلت 14 جثة بعد غرق مركب أول أمس السبت، فيما انتشلت أربع جثث أمس الأحد وأنقذ البحارة في المنطقة 50 آخرين لاذوا لاحقا بالفرار، وفق المتحدث .

وينحدر جميع المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، بحسب التركي.

وتمثل السواحل التونسية ولا سيما جهة صفاقس منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية بأعداد متزايدة مع استقرار الطقس نحو السواحل الإيطالية القريبة.

وقال متحدث باسم الحرس البحري حسام الجبابلي لـ(د. ب. أ) إن وحدات الحرس البحري انتشلت اليوم 21 جثة لمهاجرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء ما يرفع إجمالي الجثث المنتشلة حتى الآن إلى 49 ، بجانب إنقاذ 78 مهاجرا.

وحسب الجبابلي، لا تزال عمليات التمشيط مستمرة للبحث عن مفقودين.

وكانت البحرية التونسية انتشلت أول أمس السبت 43 جثة فيما أنقذت 84 مهاجرا من دول أفريقيا جنوب الصحراء كانوا انطلقوا في مركب من سواحل زوارة الليبية.

وقال رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر للإغاثة في الجهة المنجي سليم لـ (د. ب. أ) إن جميع مراكز الإيواء في ولاية مدنين جنوب تونس والقريبة من الحدود الليبية تجاوزت طاقة استيعابها القصوى.